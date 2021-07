Flensburg : Bauarbeiten: Fruerlunder Straße muss voll gesperrt werden

Auch in der Osterallee und dem Grönfahrtweg in Harrislee müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen.

Flensburg/Harrislee | Die Osterallee muss zwischen Friedheim und Osbek teilweise gesperrt werden. Grund ist eine Sanierung der Trinkwasserleitung. Die Arbeiten beginnen am 1. August und sollen voraussichtlich am 31. August beendet sein. Fernwärmebruch in Fruerlund Bereits seit Montag ist die Fruerlunder Straße nach einem Fernwärmebruch zwischen Gammeldamm und Gerhart...

