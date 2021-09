Neubaugebiet Wiesharder Markt : Endlich beginnen die Bauarbeiten in Handewitt – 48 Bauplätze nicht nur für Einfamilienhäuser

Das Bauleitverfahren wurde bereits vor mehr als zwei Jahren abgeschlossen. Am Rande des Spatenstichs sprach Bürgermeister Thomas Rasmussen von einem Paradigmenwechsel beim Bauen im ländlichen Raum.

Handewitt | Die Baumaschinen rollen schon seit einigen Tagen auf dem künftigen Neubaugebiet am Wiesharder Markt. So hat sich die Baustraße, die später einmal als Anne-Frank-Ring firmieren wird, bereits in den Erdboden eingegraben. Dietrich von Hobe, Geschäftsführer der Landgesellschaft Schleswig-Holstein, und Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen schritten je...

