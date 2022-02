Demonstration in Flensburg : „Bullen verpisst euch“: Fragwürdiger Instagram-Post von Fridays for Future sorgt für Wirbel

Die Polizei hatte bei einer Demonstration der Klimabewegung zum Jahrestag der Räumung des Bahnhofswaldes ein Plakat mit der Aufschrift „ACAB“ einkassiert.

Flensburg | Während einer Demonstration von „Fridays for Future“ ist es am Sonntagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei bestätigt, wurde ein Transparent sichergestellt. Nach Informationen von shz.de war auf dem Banner ein brennendes Polizeiauto mit den Buchstaben „ACAB“ abgebildet. Die Abkürzung steht für „All Cops are Bastards“ (zu deutsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.