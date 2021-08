Balance Westliche Höhe : Schillernde Neueröffnung: Ein Blick in Flensburgs größtes Fitnessstudio

Bereits jetzt zählt das neue Balance-Fitnessstudio 1200 Mitglieder. In drei Jahren sollen es 4500 sein.

Flensburg | Ein paar Restarbeiten sind noch zu erledigen, aber im neuen Balance auf der Westlichen Höhe wird bereits seit mehr als drei Wochen ordentlich geschwitzt. Das neue Fitnessstudio neben dem Bowlingcenter am Friedenshügel ist die schillerndste Neueröffnung des Sommers in Flensburg. Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kommt nicht um Fotos aus...

