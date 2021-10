Einsatz in Tarp : 96-Jähriger stirbt bei Kollision mit Güterzug – Bahnstrecke Schleswig-Flensburg gesperrt

Der Mann wollte trotz geschlossener Schranken die Gleise mit seinem Fahrrad überqueren. Mehrere Zeugen des Unfalls erlitten einen Schock.

Tarp | Bei einer Kollision mit einem Güterzug in Tarp ist am Sonnabendmorgen ein 96-Jähriger gestorben. Nach Informationen der Bundespolizei ereignete sich der Unfall an einem beschrankten Bahnübergang. Nach ersten Ermittlungen war der 96-Jährige kurz vor acht Uhr mit seinem Fahrrad trotz geschlossener Schranken und intakter Warnanlage auf den Bahnübergan...

