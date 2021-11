Husby : Bahnschranke senkt sich auf Bus - Zug muss bremsen

Der Linienbus hielt in Husby in der Autoschlange, als sich ein Zug aus Kiel näherte.

Husby | Ein Zug musste am Donnerstagnachmittag eine Schnellbremsung auf der Bahnstrecke von Kiel nach Flensburg einleiten, weil sich ein Linienbus auf dem Bahnübergang in Husby befand. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Fahrzeugverkehr hatte sich auf der Schleswiger Straße in Husby offenbar gestaut – der Bus hielt in der Fahrzeugschlange alle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.