Süderhaff/Sønderhav : Keine erhöhten Bakterienwerte: Baden in der Flensburger Förde wieder erlaubt

Ende vergangener Woche waren in Wasserproben erhöhte Kolibakterienwerte (Darmbakterien) festgestellt worden, weshalb die Kommune vom Baden abriet.

Apenrade | Die Kommune Apenrade gibt Entwarnung: Da die Bakterienwerte in Proben aus der Flensburger Förde vor Süderhaff (Sønderhav) im grünen Bereich sind, kann wieder gebadet werden. Dies berichtet die Online-Zeitung „Der Nordschleswiger“. „Man kann jetzt wieder ganz beruhigt ins Wasser hüpfen“, so die Kommune Apenrade (Aabenraa) am Montagvormittag in einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.