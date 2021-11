Flensburg : Weihnachtsoratorium und Schumann-Erstaufführung: Bach-Chor wieder live auf der Bühne

Das Weihnachtsoratorium, das traditionell seit über 30 Jahren am 2. Advent in St. Marien aufgeführt wird, muss in diesem Jahr ins Deutsche Haus verlegt werden.

Flensburg | Bald zwei Jahre ist es her, dass der Bach-Chor in Flensburg zu hören war. Jetzt endlich kehrt er zurück auf die Bühne. Doch das Weihnachtsoratorium, das traditionell seit über 30 Jahren am 2. Advent in St. Marien aufgeführt wird, muss in diesem Jahr ins Deutsche Haus verlegt werden. Denn ausgerechnet am 5. Dezember wird Rebecca Lenz als neue Pröpst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.