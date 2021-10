Nikolaiallee in Flensburg : BMW-Fahrer missachtet Vorfahrt und prallt in eine Info-Tafel

Der Mann wollte den Unfall noch verhindern, geriet dabei jedoch ins Schleudern.

Flensburg | Am Mittwochabend übersah ein BMW-Fahrer in Flensburg ein vorfahrtsberechtigtes Auto – und verunfallte bei dem Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, Der Mann wollte gegen 20 Uhr aus der Nikolaiallee kommend nach rechts auf die B199 in Richtung Innenstadt abbiegen. Nach eigenen Angaben schätzte er dabei das Tempo eines von links aus Richtung Mar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.