Bei Wanderup : B200 nach Unfall voll gesperrt – drei Verletzte

Auf der B200 ist es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Flensburg | Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen musste die B200 am Mittwochabend für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Am Ortseingang waren drei Autos miteinander kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei mussten gegen 19 Uhr mehrere Fahrzeuge in Höhe der Kreuzung Renzer Straße verkehrsbedingt halten, da ein Auto nach ...

