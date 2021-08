B199 bei Steinbergkirche : Schlangenlinien im gestohlenen Volvo: Polizei stoppt zugekoksten Einbrecher

Der Mann war kurz zuvor in eine Kfz-Werkstatt eingebrochen. Er war erst 2020 aus dem Gefängnis gekommen. Jetzt sitzt er wieder in U-Haft.

Steinbergkirche | Er fuhr auffällig langsam und in Schlangenlinien über die Nordstraße: Ein 45-jähriger Mann in einem Volvo mit Wuppertaler Kennzeichen ist am Mittwochvormittag von einer Zivilstreife gestoppt worden, nachdem eine aufmerksame Autofahrerin die Polizei alarmiert hatte. Als die Beamten den Mann auf der Nordstraße bei Steinbergkirche kontrollierten, stel...

