B199 in Flensburg : Vier Verletzte und langer Stau nach Auffahrunfall auf der Osttangente

An der Kreuzung Höhe Adelbylund kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall und sorgt derzeit für einen langen Rückstau.

Flensburg | Bei einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen auf der Osttangente in Höhe der Kreuzung Adelbylund sind am Mittwochmittag vier Menschen verletzt worden. Nach dem Unfall bildete sich schnell ein langer Rückstau. Weiterlesen: Radweg und Landstraße zwischen Satrup und Böel werden saniert Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr in Fahrtrichtung E...

