Russland und die Ukraine : Schriftsteller Wladimir Kaminer: „Das ist schlechter als Krieg“

Im Moment sei er ein gefragter Mann für Interviews, sagt Wladimir Kaminer. Der Schriftsteller lebt seit über 30 Jahren in Berlin und wurde in Moskau geboren. Er schildert seine Sicht auf den Ukraine-Krieg und Putin.

Berlin | Wladimir Kaminer steigt gleich ein ins Gespräch über den Ukraine-Krieg und die russische Aggression, über ausgeschaltete unabhängige Medien wie den Radiosender Echo Moskwy. Sogar das Internet will Russland am 11. März für die russische Seite abstellen, berichtet der 54-Jährige. Herr Kaminer, was passiert gerade mit Russland?Das ist eine riesengroße...

