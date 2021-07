Polizei sucht Zeugen : B199 Richtung Langballig: Audi-Fahrerin macht mehrere gefährliche Überholmanöver

Die entgegenkommenden Autos konnten jeweils einen Unfall nur durch heftiges Abbremsen verhindern.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

29. Juli 2021, 16:14 Uhr

Flensburg | Bereits am Dienstag (13. Juli) gegen 11.15 Uhr soll eine Autofahrerin nach Informationen der Polizei auf der B199, in Höhe der Kreuzung Langballig in Fahrtrichtung Kappeln, andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet haben.

Wie aus einer Mitteilung am Donnerstag hervorgeht, soll sie mit ihrem schwarzen Audi A6 mehrmals ausgeschert und überholt haben, obwohl ihr andere Fahrzeuge entgegenkamen. Sowohl die überholten als auch die entgegenkommenden Fahrzeugführer mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinbergkirche unter 04632/876168-0 zu melden.