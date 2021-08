Unfall in Flensburg : Auto kollidiert in Mürwiker Straße mit Radfahrerin – 42-Jährige schwer verletzt

Die Frau zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu. Ersthelfer reagierten schnell.

Flensburg | Bei einem Unfall in der Mürwiker Straße ist am Montagnachmittag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 42-Jährige gegen 14.30 Uhr in falscher Richtung auf dem für Radfahrer freigegebenen Fußweg unterwegs. Ein 61-jähriger Autofahrer wollte zu diesem Zeitpunkt von der Einmündung Jahnstraße nach rechts in die M...

