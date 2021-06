Unfall in Flensburg : Vollsperrung: Auto am Kielseng vollständig ausgebrannt

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Straße Kielseng musste vorübergehend gesperrt werden.

Flensburg | Am späten Samstagabend hat es am Ostufer in Flensburg am Kielseng in der Höhe von Jacob Cement einen Unfall gegeben. Dabei brannte ein Auto vollständig aus. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Weitere Infos in Kürze. ...

