Oeversee : Ausweisung nach 23 Jahren: Viel Solidarität mit Familie Hakobyan

In wenigen Tagen sollen die Hakobyans Deutschland nach 23 Jahren verlassen. Viele Menschen in Oeversee reagieren entsetzt. Die Ausländerbehörde in Schleswig bleibt bei ihrem Standpunkt.

Oeversee | Alte Schulfreunde, Arbeitskollegen und auch Kommunalpolitiker meldeten sich. Mariam Hakobyan hat am Donnerstag fast im Minutentakt Nachrichten auf ihr Handy bekommen. Seitdem sie und ihre Familie ihre drohende Abschiebung nach 23 Jahren in Deutschland öffentlich gemacht haben, erleben sie eine Welle der Solidarität. „Ein ehemaliger Politiker hat...

