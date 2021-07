Weiterreise nach Skandinavien : Ausweis abgelaufen: Bundespolizei muss 25 Reisenden ein Ersatzdokument ausstellen

Dänische Polizisten weisen nicht korrekt ausgewiesene Reisende an der Grenze zurück.

Flensburg | Auch an diesem Wochenende konnte die Bundespolizei in Flensburg wieder vielen Reisenden bei ihrer Fahrt in den Urlaub nach Dänemark weiterhelfen. Oft stellen Bundesbürger erst kurz vor Urlaubsbeginn fest, dass ihr Personalausweis oder Reisepass abgelaufen ist. Zudem weisen dänische Polizisten nicht korrekt ausgewiesene Reisende an der Grenze zurück. ...

