Kunst & Co in Flensburg : Neue Ausstellung: Wie Anja Sonnenburg globale Ereignisse interpretiert

Die Ausstellung „Zeitzeichen“ ist bis zum 19. März bei Kunst & Co im Klostergang 8a am Südermarkt zu sehen und zeigt kartografische Arbeiten von der Berlinerin Anja Sonnenburg.

Flensburg | „Bei meinen Zeichnungen vermischen sich Landkarten mit diagrammatischen Grafiken“, erzählt die Anja Sonnenburg, während sie durch ihre Ausstellung bei Kunst & Co in Flensburg führt. Das kartografische Arbeiten sei für sie letztlich auch eine „Form von Handschrift“. Dabei arbeitet Sonnenburg mit einfachen Mitteln. So auch manchmal nur mit „Nadeln oder ...

