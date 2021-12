Flensburg : Ausstellung: Fotos von Trauertattoos in Nikolaikirche

Die Ausstellung ist bis zum 21. Dezember in der Kirche St. Nikolai zu sehen.

Flensburg | Aus Anlass des Weltgedenktages für verstorbene Kinder wird am Sonnabend, den 11. Dezember um 11 Uhr eine ungewöhnliche Ausstellung in der St. Nikolaikirche am Südermarkt eröffnet. „Trauertattoos - unsere Haut als Gefühlslandschaft“ lautet der Titel. Initiatoren sind Jessyka Naase-Begier und Nicole Labs vom Verein Verwaiste Eltern und Geschwister Sc...

