Zob-Kreuzung in Flensburg : Ausfall der Ampeln überfordert viele Verkehrsteilnehmer

Das Technische Betriebszentrum arbeitet aktuell an der Behebung des Problems.

Flensburg | Gegen 14 Uhr gingen auf einmal die Lichter aus – die Lichter der Ampeln an der normalerweise viel befahrenen Zob-Kreuzung in der Flensburger Innenstadt. Aus Richtung Rathausstraße und Hafendamm war nur ein gelbes Blinklicht zu sehen, aus Süderhofenden und Norderhofenden kommend zeigten die Ampeln nichts mehr an. TBZ arbeitet an Problemlösung Übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.