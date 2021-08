Filiale im Fördepark : Kartellamt stimmt zu: Kaufland darf Real in Flensburg übernehmen

Nach einigem Hin und Her steht nun fest: Der Großflächen-Discounter Kaufland darf die Real-Filiale im Fördepark übernehmen.

Flensburg | Die Real-Filiale in Flensburg ist eine von insgesamt 22, die der Großflächen-Discounter Kaufland bald übernehmen könnte. Das Bundeskartellamt stimmte kürzlich einer Übernahme zu. Es sei „keine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs in den betroffenen Markträumen“ zu erwarten, teilte die Wettbewerbsbehörde am Freitag in Bonn mit. Bereits im De...

