Flensburger Schiffbau-Gesellschaft : Aufträge für Marinetanker: Ratsversammlung fordert faires Verfahren für die FSG

Die Flensburger Werft klagt gegen die Vergabepraxis des Bundes. Am 30. Juni fällt das OLG Düsseldorf eine Entscheidung.

Flensburg | Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf rückt näher: Am 30. Juni wird verkündet, ob die Klage der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) gegen die Bundesrepublik Deutschland Erfolg hat. Streitpunkt ist der Bau von zwei neuen Marinetankern. Die Aufträge sollen nach dem Willen des Verteidigungsministeriums an ausgewählte Werften in Deuts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.