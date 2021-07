Flensburg : Auffahrunfall sorgt für Verkehrsstau in Mürwiker Fördestraße

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Höhe des Kraftfahrbundesamtes.

Flensburg | Am Sonntagnachmittag ist es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Fördestraße gekommen. Auf der Höhe des Kraftfahrbundesamtes fuhr der Fahrer eines Pkw dem Vordermann aufgrund des starken Verkehrsaufkommens hinten auf, wie die Polizei mitteilte. Lesen Sie hier: Auto brennt am Kielseng aus Die Insassen des vorderen Pkw wurden laut Polize...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.