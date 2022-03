Am Friedenshügel in Flensburg : Auffahrunfall auf der B199: Autofahrerin leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Ampelanlage an der Kreuzung B199 / Marienallee.

Flensburg | Bei einem Verkehrsunfall am Friedenshügel in Flensburg ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Kleinbus auf ein anderes Auto aufgefahren. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Ampelanlage an der Kreuzung B199 / Marienallee. Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer eines BMW verkehrsbedingt halten. ...

