Klimawandel und Mikroplastik : Arved Fuchs bereitet in Flensburg nächste Expedition vor

Der Klimaforscher Arved Fuchs ist auf seinem Schiff „Dagmar Aaen“ auf der Flensburger Museumswerft.

Flensburg | Aufmerksame Spaziergänger und Schiffsliebhaber werden ihn schon an Deck der „Dagmar Aaen“ entdeckt haben: Arved Fuchs ist mal wieder in Flensburg. Schon über Ostern und aktuell verrichtete der Polarforscher, der Ende April 68 wird, „corona-konform“ mit kleiner Mannschaft notwendige Arbeiten am Segelschiff. Die Masttonne wurde repariert und grundübe...

