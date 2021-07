Flensburg : CDU-Chef Arne Rüstemeier ist jetzt Leiter des Büros von Ministerpräsident Daniel Günther

Der 45-Jährige ist nun die rechte Hand des Ministerpräsidenten. Er will trotz des neuen Jobs weiter in Flensburg wohnen bleiben und auch sein Ratsmandat behalten. Zur kommenden Landtagswahl tritt er jedoch nicht an.

Flensburg | Im kommenden Monat hätte Arne Rüstemeier sein Dienstjubiläum bei der Versatel gefeiert. Fast 20 Jahre war er hier beschäftigt. Doch nun hat es Flensburgs CDU-Chef nach Kiel verschlagen – zumindest beruflich. Seit dem 1. Juli leitet Rüstemeier hier das Büro von Ministerpräsident Daniel Günther. „Die Aufgabe reizt mich extrem. Sie ist unglaublich vie...

