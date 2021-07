Ariana : Afghanisches Restaurant in Flensburg: Wer möchte, kann auch auf dem Teppich essen

Mitten in der Pandemie hat Alham Tarin sein Restaurant „Ariana“ in der Angelburger Straße gegründet. Jetzt erzählt er, warum nicht alles glatt lief und wie er neu durchstarten will.

Flensburg | Mitten in der Corona-Pandemie ein Restaurant eröffnen – kann das funktionieren? Es ist jedenfalls eine ziemlich große Herausforderung. Alham Tarin hat sich am Rande des Scheiterns bewegt, das gibt er offen zu. Im vergangenen Juli hat der gebürtige Afghane zusammen mit seiner Frau Muzhgan Imami in der Angelburger Straße 27-29, gegenüber von C&A, das...

