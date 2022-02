Flensburg : Explosion in der Apenrader Straße: Fensterscheiben mit Pyrotechnik gesprengt

Anwohner hatten in der Nacht zu Montag einen lauten Knall gehört. Wie sich nun herausstellt, haben Täter den Eingangsbereich eines Tattoo-Studios offenbar mutwillig gesprengt. Das LKA ermittelt.

Flensburg | Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Montag die Menschen in der Apenrader Straße aufgeschreckt. Auch die Feuerwehr rückte an. Jetzt ist klar: Es handelte sich um Pyrotechnik. Das Landeskriminalamt ermittelt. Gegen 1.30 Uhr am frühen Montagmorgen hatten Anwohner in unmittelbarer Nähe eines Tattoostudios den Notruf gewählt, nachdem sie von einer lau...

