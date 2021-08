Alarm in Schafflund : Brandmelder löst Feuerwehreinsatz im Tagestreff aus

Da einige Fenster mit Sichtschutzfolie beklebt sind, war zunächst eine Rauchentwicklung angenommen worden. Zudem hatte der Rauchmelder Alarm geschlagen.

Schafflund | Aufmerksame Anwohner bemerkten am Sonntagmittag einen piependen Rauchmelder im Gebäudekomplex der Sozialstation in der Nordhackstedter Straße in Schafflund und alarmierten die Feuerwehr – ein Brand konnte dann allerdings nicht festgestellt werden. Gegen 11.50 Uhr hatten die Zeugen das laute Piepen im Gebäude des Senioren-Tagestreffs bemerkt. Wenig ...

