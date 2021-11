Ansturm auf die Boosterimpfung : Flensburgs Ärzte sauer über Impfchaos: „Diesen Kasperkram machen wir nicht mit“

Dass nun auch noch die Biontech-Dosen für Hausärzte gedeckelt wurden, sei eine „Granate in dieser Chaos-Situation“, kritisiert Dr. Ralf Wiese.

Flensburg | „Man hat den Eindruck, wir fangen gerade erst an mit dem Impfen. Das ist irgendwie auch ein Versagen.“ Dr. Ralf Wiese, Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Flensburg, findet deutliche Worte für das, was sich in den letzten Wochen unter anderem in Flensburg rund um die Corona-Impfung abgespielt hat. Dass nun auch noch die Lie...

