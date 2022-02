Flensburg : Angemeldete Demo gegen Impfpflicht abgesagt – aus Rücksicht auf Maskengegner

Die Demo „Für eine freie Impfentscheidung“ wurde abgesagt, nachdem die Stadt ankündigte, diesmal die Maskenpflicht durchzusetzen.

Flensburg | Die zunächst offiziell angemeldete Demonstration „Für eine freie Impfentscheidung“ ist am Freitagabend abgesagt worden. In den bekannten Gruppen des Messengerdienstes Telegram kursierten die Gerüchte bereits, die Stadt Flensburg bestätigte am Samstagvormittag nun die Rücknahme der Anmeldung. Zunächst war geplant, dass wie bereits in der vergangenen...

