Platzmangel an Pflegeschulen : Angehende Pfleger aus Vietnam: Ausbildung in Flensburg – Pflegeschule in Sachsen

Das Seniorenheim am Gut in Sünderup hat sechs neue Azubis aus Vietnam. Die jungen Vietnamesen haben aber keinen Platz an einer Flensburger Pflegeschule – und müssen dafür zeitweise nach Sachsen.

Flensburg | Für die sechs jungen Leute ist vieles neu: Der Beruf, die Sprache, die Stadt – sie sind eigens aus Vietnam nach Flensburg gekommen, um ihre Ausbildung in der Pflege zu machen. Einen Job, den es in ihrem Heimatland sehr viel seltener gibt. „In Vietnam wohnen die Großeltern oft zu Hause bei der Familie“, erklärt Giang Pham Nguyen Hoang. Doch in Deutschl...

