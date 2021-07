Hofkulturtage für Kinder : Zauberer und Wettbewerbe: Das wird Kindern drei Tage lang an der Flensburger Marienkirche geboten

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch die Stadtbibliothek an den Kinderhofkulturtagen beteiligt.

Flensburg | Auch 2021 finden die Kinderhofkulturtagen an den letzten drei Wochentagen (28. bis 30. Juli) der Sommerferien auf dem Marienkirchhof statt. Von 14 bis 17 Uhr gibt es dabei jeweils Mitmachaktionen für die Kinder, ab 17 Uhr folgt das Bühnenprogramm. Während sich die Band Soulfood am Mittwoch eher an die Eltern richtet, gibt es am Donnerstag mit Tutti de...

