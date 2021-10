Neuausrichtung nach Corona : „Müssen Schule neu üben“: Andrea Holland übernimmt Leitung der Satruper Regenbogenschule

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder habe in der großen Corona-Politik keine Rolle gespielt, stellt Andrea Holland ernüchternd fest. Sie will den Schwerpunkt an ihrer Schule neu setzen.

Satrup | „Kinder brauchen Nähe“, unterstreicht Andrea Holland und macht deutlich, wo sie einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht. Sie ist seit August die neue Schulleiterin der Regenbogen Grundschule in Satrup. Ihre Vorgängerin war nach nur einem Jahr zurück nach Berlin gegangen. „Ich freue mich sehr auf die Tätigkeit als Schulleiterin“, macht Andrea Holland d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.