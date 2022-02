Abgebranntes Reetdachhaus : Pläne für Mühlendamm in Schafflund: Brandruine soll Wohn- und Geschäftsquartier weichen

Vor wenigen Monaten ist ein historisches Denkmalhaus in Schafflund abgebrannt, die Ermittlungen laufen noch. Nun soll an gleicher Stelle ein Wohn- und Geschäftsquartier entstehen.

Schafflund | Die Überreste des denkmalgeschützten Hauses in Schafflund zeugen bis heute vom Brand im Oktober letzten Jahres. Was auf dem gesamten Areal der Eigentümer in Zukunft passieren soll, war Thema auf der letzten Bauausschusssitzung der Gemeinde Schafflund. Weiterlesen: Abgebranntes Reetdachhaus in Schafflund: Polizei geht von Brandstiftung aus Und da...

