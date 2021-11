Europa-Universität : Neuinfektionen unter Studierenden: So ist die Corona-Lage an der Uni Flensburg

In den vergangenen 14 Tagen haben sich drei Studierende und ein Dozent mit dem Coronavirus infiziert.

Flensburg | Die vierte Corona-Welle hat Flensburg weiter fest im Griff. Nach drei Online-Semestern wird an der Europa-Universität Flensburg (EUF) wieder in Präsenz gelehrt. Wenig überraschend ist es, dass es nun auch hier zu Corona-Fällen kommt. Weiterlesen: So war die Corona-Lage vor genau einem Jahr in der Stadt Flensburg Wie Uni-Sprecherin Kathrin Fische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.