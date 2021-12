Todeskreuzung Haurup-Hoffnung : Ampelanlage an der B200 kurz nach Inbetriebnahme wieder abgeschaltet

An der Kreuzung in Haurup-Hoffnung ist die Ampel schon nach wenigen Wochen wieder ausgeschaltet – ohne Handewitts Bürgermeister bislang über die Gründe zu informieren.

Haurup-Hoffnung | Es war ein Moment, auf den Anwohner, Pendler und auch Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen viele Jahre gewartet hatten, die Inbetriebnahme der Ampel an der Kreuzung Haurup-Hoffnung. Am 18. November war es soweit, doch die Freude währte nur kurz: Bereits am Folgetag war die Ampel wieder aus. Auch heute, knapp drei Wochen später bleibt sie dunkel, ...

