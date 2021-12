Flensburg : Nach Amokdrohung am Fördegymnasium: Unterricht unter Polizeischutz

Am Montagmorgen wurde auf dem Toilettendeckel einer Mädchentoilette eine besorgniserregende Botschaft gefunden, die einen Amoklauf an der Schule für diese Woche ankündigt.

Flensburg | Eine möglicherweise als Streich gedachte Kritzelei mit einer Amokdrohung auf einer Toilette im Schulgebäude sorgt derzeit für Aufregung am Fördegymnasium. Die Polizei stuft die Gefahr als gering ein, ist aber dennoch an der Schule präsent. In einer Email, die shz.de vorliegt, informierte Schulleiter Frithjof Höhnke am Montagnachmittag die Eltern de...

