Regenbogen-Grundschule : Geschenke von der Feuerwehr für Satrups Schulanfänger

Die Feuerwehr in Mittelangeln wirbt mit einer Trinkbecher-Aktion für die Jugendfeuerwehr.

Satrup | Wenn die Frauen und Männer der Feuerwehr in der Satruper Regenbogen-Grundschule erscheinen, ist immer helle Aufregung angesagt. So auch diesmal, als Rüdes Wehrführer Andreas Peters, der Jugendwart der Jugendfeuerwehr Finn Lorenzen und Gemeindewehrführer Axel Stöcks mit einem schweren Karton den Schulhof betraten. „Was ist in dem Karton“, wollten di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.