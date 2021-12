Flensburg : Polizei stoppt reihenweise betrunkene E-Scooter-Fahrer

Einer der Fahrer versuchte noch, sich vor der Polizei zu verstecken. Die Beamten weisen darauf hin: Alkoholisiert auf dem E-Scooter zu fahren, kann den Führerschein kosten.

Flensburg | Bei Verkehrskontrollen am Wochenende haben Beamte des 1. Polizeireviers in Flensburg zahlreiche alkoholisierte Fahrzeugführer gestoppt. Neben Auto- und Radfahrern erwischten sie dabei auffällig viele E-Scooter-Fahrer. Einige von ihnen waren zu zweit auf dem Mietroller unterwegs. Ein 22-Jähriger wurde mit über 1,4 Promille und Sozius in der Mittelst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.