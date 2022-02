Artpop aus Flensburg : Kritiker feiern Nora Oertel und ihre Band Onemillionsteps

12 Jahre haben Nora Oertel und ihre Band-Kollegen an ihrem Debüt-Album „White is all Colors“ gearbeitet. Das Ergebnis ist bemerkenswert.

Flensburg | Der Wind peitscht den Regen über die Förde. Nora Oertel trägt für diesen Termin Mütze, Schal und Gummistiefel. Wasserdicht verpackt in einer Plastiktüte hat sie das Debutalbum ihrer Band „Onemillionsteps“. Zwölf Jahre hat 38-jährige Flensburgerin daran gearbeitet. Zuletzt zusammen mit den beiden Hamburger Musikern Jonas Teichmann und Max Schneider....

