Inzidenz bleibt bei 90,9 : Neun neue Corona-Fälle in Flensburg

Zum ersten Mal seit Wochen ist auch die Zahl der Covid-19-Patienten im St. Franziskus-Hospital angestiegen.

Flensburger Tageblatt | Die Corona-Zahlen in Flensburg steigen weiter: Am Mittwoch meldet die Stadt Flensburg neun weitere Corona-Fälle – genauso viele wie am Mittwoch vor einer Woche. Daher bleibt der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner angibt, konstant bei 90,9. Dies war am Mittwoch der höchste Wert in ganz Deutschland....

