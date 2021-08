Afghanen aus Flensburg : Flucht vor den Taliban: Shabdiz Mohammadi hat Angst um seine Familie

Sie sind selbst vor dem Terror in Afghanistan geflohen: Eine ehemalige Ortskraft, ein Kulturschaffender und ein Auszubildender berichten über eigene Erlebnisse, die aktuelle Situation und wie es ihren Familien geht.

Flensburg | Qais Hatefi ist mit dem Leben davon gekommen, als ein Teenager mit Sprengstoffgürtel und im Namen der Taliban am 11. Dezember 2014 das französische Kulturzentrum in seiner Stadt Kabul in die Luft sprengen wollte. Zwei Menschen starben, es gab viele Verletzte. Qais Hatefi reiste kurz darauf nach Europa und kehrte nicht in seine Heimat Afghanistan zurüc...

