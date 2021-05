Hasselberg : Ärger mit Autofahrern an Corona-Teststation und Promenade

„Kreuz und quer“ parken Autofahrer an der Teststation Kieholm.

Hasselberg | Nach einigem Hin und Her ist es gelungen, beim Feuerwehrhaus in Kieholm nahe der Bundesstraße 199 eine Corona-Testation zu etablieren – in einem Wohnwagen. Die Resonanz ist nach den Worten von Bürgermeister Hans-Heinrich Franke so groß, dass die Öffnungszeit von 9 bis 15 ausgeweitet wurde. Gemeindevertreter Gerd-Ludwig Kraack, wies darauf hin, dass da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.