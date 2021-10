Zahlen vom Freitag : Acht neue Corona-Fälle in Flensburg

Nach wie vor werden zwei Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt.

Flensburg | Am Freitag meldet die Stadtverwaltung in Flensburg acht neue Corona-Fälle. Der Inzidenzwert steigt auf 60 – so hoch war der Wert das letzte Mal Anfang September. Für den Anstieg der Fallzahlen hatten unter anderem infizierte Leiharbeiter gesorgt; allein am Donnerstag hatten sich fünf von ihnen angesteckt. Zur Zeit sind 76 Flensburger akut infiziert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.