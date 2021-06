„Blumen bauen Brücken“ : Abiturienten der Duborg-Skolen kippen Blumeninseln im Flensburger Hafen

In den sozialen Netzwerken sorgte die Aktion für Kritik, jedoch gab es auch Verständnis für die Abiturienten.

Flensburg | Es ist eine feste Tradition: Nach den Prüfungen feiern die Abiturienten der dänischen Duborg-Skolen ihren Abschluss mit einem kühlen Bad im Neptunbrunnen auf dem Nordermarkt. In diesem Jahr scheinen sie bei ihrer Feier ein wenig über die Stränge geschlagen zu haben. Nach dem Neptunbrunnen nahmen die Duborg-Schüler die neue Steganlage am Hafen in B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.