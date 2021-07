Flensburg : Abbruch der Kaimauer: Schleichender Alterungsprozess und Wassereinbrüche sind schuld

Erste Maßnahme ist nun eine provisorische Stabilisierung und Sicherung des Gefahrenbereiches.

Flensburg | Die Kaimauer am Ballastkai ist in die Jahre gekommen: Aufgrund des schleichenden Alterungsprozesses hat es die massiven Abbrüche am maroden Hangbereich in Höhe der Silos gegeben, der immer mal wieder notdürftig repariert worden ist. Wassereinbrüche durch Regenfälle und Frost taten ein Übriges. Weiterlesen: Kaimauer abgebrochen: Hangrutsch bei den S...

