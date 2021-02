Intensive Kontrollen in Flensburg : Ab Mitternacht gelten Ausgangssperre und Kontaktverbot

Was für Paare mit getrennten Wohnsitzen gilt, was bis kurz vor Veröffentlichung der Allgemeinverfügung unklar.

Flensburg | Eigentlich hatte Oberbürgermeisterin Simone Lange am Freitag schon um 11 Uhr verkünden wollen, was genau in der Allgemeinverfügung steht, die für Flensburg ab Samstag ein strenges Kontaktverbot und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die dramati...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.