Ausleihe mit App : Ab Donnerstag: E-Scooter-Verleih startet in Flensburg

Mit dem ausgeliehenen Elektro-Scooter cool durch die Stadt cruisen – ab dieser Woche ist das auch in Flensburg möglich.

Flensburg | Man kennt sie mittlerweile nicht nur aus Metropolen wie Hamburg oder Berlin, auch in kleineren Städten stehen E-Scooter, zu deutsch Elektro-Roller, an vielen Ecken. Ab Donnerstag gibt es erstmals in Flensburg mit dem Anbieter „Tier“ einen E-Roller-Verleih in der Stadt, Ende März ergänzt das Unternehmen „Bird“ das Angebot. Beide Anbieter sind in zahlre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.